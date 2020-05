. Si raccontamentre gioca in streaming ain collegamento con Bleacher Report, partendo dal Mondiale 2018 e dalla semifinale persa con il suo Belgio contro la Francia: "Durante il Mondiale in Russia non l'avevo realizzato. Ero un po' euforico, siamo arrivati in semifinale e parliamo di un piccolo Paese di soli 11 milioni di abitanti. Il dolore è arrivato un mese dopo, quando ho rivisto tutti i video del Mondiale: quello è stato difficile, perché pensi che ci sei arrivato davvero vicino e questa cosa mi ha colpito soltanto in un secondo momento". Delusione trasformata con il passaggio dalin nerazzurro: "Quando mi sono trasferito all'Inter avevo dentro tutta questa energia che intanto era cresciuta: ero un uomo in missione, mi dicevo 'ok, questo sono io. Andiamo'".- Lukaku parla anche della prima esperienza al, nel 2011: "E' accaduto tutto in fretta là, avevo solo 18 anni e avevo appena finito le superiori tre mesi prima: mi ero diplomato e di colpo ero già in treno per Londra. Conobbiche stava facendo fisioterapia, mi disse subito che dovevo mostrargli il mio carattere Blue. Da quel giorno iniziammo a parlare ogni giorno per almeno un'ora, prima e dopo l'allenamento... Lui,e tutti gli altri giocatori in quello spogliatoio mi hanno mostrato ciò che serve per diventare la persona che sono oggi. Non era tanto l'allenatore, quanto i calciatori: avevano la mentalità che faceva dire 'ok, andiamo a vincere'. E' stata un'ottima esperienza, ho visto come hanno vinto Champions League ed FA Cup e questo mi è servito fino a oggi".