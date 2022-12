Verificheremo solo a gennaio i danni del Mondiale. Perché c’è chi si fa male sul campo, tipo Danilo o Alex Sandro, e lo sai subito cosa hanno e per quanto mancheranno. E poi c’è chi si fa male all’anima e solo capirai più avanti quali e quanti sono i danni.Mai titolare, mai protagonista, 15 minuti di nulla, un po’ come in 4 mesi di Milan. Pioli sperava che il Mondiale potesse rilanciarne morale e condizione, invece glielo rende ancora più intristito. Serviva una scossa, non c’è stata. De Ketelaere dovrà provare di nuovo a cercare il suo Mondiale nel Milan, buona fortuna ().Due partite piene di nulla e poi la panchina, in favore di uno più giovane e meno esperto (Julian Alvarez), uno dei tanti che il nostro calcio ha guardato (la Juve, forse lo stesso Milan) senza però riuscire ad afferrare, e non solo per questione di soldi ma soprattutto di scelte. Perché diciamo - ed è vero - che i nostri club non hanno i soldi della Premier, però poi seguono e non prendono Alvarez che per 20 milioni va al City o Enzo Fernandez, che per 18 va al Benfica.Di Alex Sandro, per esempio? E il Toro come tornerà ad Appiano? Buon per lui che per l’Argentina il Mondiale continua e allora magari avrà altre occasioni, anche partendo dalla panchina.Il rapporto fra la Joya e la Seleccion non è mai stato semplice, in Qatar sembra persino peggiorato, al punto da chiedersi perché mai sia stato convocato, se in 3 partite non ha giocato neppure un minuto.dove invece nei finali di partita potrebbe almeno recitare da alter ego di Messi, che ormai in campo soprattutto cammina.@GianniVisnadi