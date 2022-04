Non fosse stata l'estate degli addii di Messi al Barcellona e Ronaldo alla Juventus, quella del 2021 sarebbe ricordata come quella del trasferimento di Romelu Lukaku dall'Inter al Chelsea. Un ritorno sorprendente, visto il legame che si era creato tra Big Rom e l'ambiente nerazzurro. Già pochi mesi dopo quell'agosto bollente, si è però capito che la favola blues non sarebbe andata come i protagonisti si attendevano. E così da Londra sono iniziati ad arrivare messaggi diretti a Milano, alcuni molto chiari, sulla sua voglia di tornare...