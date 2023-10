Lo fa segnando sotto la Nord, decidendo una partita diversa da tutte le altre. Perché la tensione si percepiva sulla pelle, nonostante non fosse una finale di Champions.. E in un contesto del genere, ancheavrà avvertito addosso un pizzico di pressione, perché inconsciamente questo ragazzone franceseal fine di non farlo rimpiangere. E se il predecessore è stato Lukaku, di sicuro il compito non è dei più semplici.In tribuna c’era anche suo padre, Lilian, che non vuole perdersi nessun passo. C’era nel giorno del derby e c’era ieri sera, due vittorie per l’Inter e due gol per suo figlio, un bottino di tutto rispetto. E anche quello di Marcus non è niente male, almeno stando allePassato contro presente, un romanzo che andava scritto in 90 minuti sul terreno di San Siro e che ha visto la scena più suggestiva al minuto 81’, quasi ai titoli di coda: Dimarco crossa dalla sinistra,impazzita di gioia e si gode uno spettacolo unico, pochi secondi dopo si ritrova sommerso dall’abbraccio dei compagni, con Lautaro che gli salta addosso.Il giallorosso osservava i festeggiamenti di Lautaro e Thuram insieme ai loro tifosi, quelli che un tempo furono i suoi tifosi, in un San Siro tutto esaurito. E allora chissà cosa avrà pensato Lukaku.