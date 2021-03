L'impatto di Romelu Lukaku sul mondo Inter e quindi sulla Serie A è stato devastante fin dal primo giorno ma ora, grazie al lavoro di Antonio Conte, il rendimento e soprattutto il valore dell'attaccante belga è schizzato alle stella al punto che KPMG, una delle più importanti società di revisione finanziaria al mondo (una delle Big Four), lo ha certificato ​attraverso il suo annuale report sul calcio denominato ​Football Benchmark.



RE DELLA SERIE A - Secondo questo rapporto Lukaku è infatti l'unico calciatore dell'intera Serie A ad arrivare a quota 9 cifre ovvero a sfondare il muro dei 100 milioni di euro anche se restando fuori dalla top 10 assoluta. 104,6 milioni di euro è il valore potenziale del suo cartellino, cifre che lo pongono ben lontano da tutti gli altri top player del nostro campionato. De Ligt (secondo) è fermo a quota 88,5, mentre il compagno d'attacco Lautaro è fermo a 83. Cristiano Ronaldo e Ibrahimovic non sono neanche nella top 50 in cui l'unico altro "italiano" presente è il terzino nerazzurro Achraf Hakimi.



MANCA SOLO UN TITOLO - "Mai stato così forte" ha dichiarato qualche giorno fa e come dargli torto. Lukaku è nel pieno della sua carriera e questo, ovviamente, lo aiuta in questa particolare statistica. Arrivato per circa 70 milioni ora il suo valore è esploso, ma quindi cosa manca per la definitiva consacrazione nell'Olimpo del nostro calcio? La risposta è semplice ed è quella che tutti i tifosi dell'Inter si stanno aspettando. A Lukaku manca alzare al cielo un titolo da protagonista: lo scudetto.