a tornare a Stamford Bridge. Già, nell'assalto che i blues stanno portando avanti per Big Rom, visto che l'attaccante belga guadagna comunque già più di otto milioni di euro a stagione all'Inter. A spingerlo sempre più verso il ritorno al club di Roman Abramovich c'è anche dell'altro. Motivazioni che riguardano ilPartiamo da quello che sta succedendo in casa Inter., a cui Lukaku era legatissimo,che aveva fatto scricchiolare le certezze dell'attaccante. Che si era detto felice di poter lavorare con Simone Inzaghi, certo, ma aveva costruito un rapporto speciale con l'allenatore leccese, quello che più di tutti aveva fatto sentire Romelu importante.non hanno fatto che aumentare i dubbi sul futuro. E proprio tra questi dubbi si è inserito il Chelsea con una proposta ricchissima, pronta a superare iNon è però solo una questione economica. Perché, stanco delle continue critiche, di tifosi e stampa, sulle sue prestazioni e sul suo peso.. E, la consapevolezza che ha raggiunto, la personalità che ha fatto vedere in Serie A. Anche in casa di chi, nella sua carriera, lo ha avuto spesso a disposizione senza mia crederci davvero. Ora il Chelsea in Romelu crede eccome. In lui e nella sua voglia di rivincita.