C'è chi para, chi deve difendere, chi è dedito alla costruzione e chi deve solo buttarla dentro. Gli attaccanti, quelli che segnano con regolarità, sono sempre più merce rara sul mercato: non sono tantissimi e, proprio per questo, costano tantissimo. In Serie A comanda, a livello di gol, ma si difendono bene, che hanno un feeling speciale coi rispettivi sparring partner,. La corsa scudetto (che vedrà l'Inter impegnata contro il Bologna nella prossima giornata) passerà anche da loro, ed è per questo chedi questa settimana è dedicata proprio agli attaccanti.Prendendo i dati dal Cies, che considera attaccanti anche gli esterni come Nicolò, Justin, Federicoe Hirvins, questo sono i 10 attaccante della Serie A che valgono di più. Si parte col decimo posto, dove c'è...