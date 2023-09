Da re di Milano a imperatore di Roma. Romelu Lukaku si è presentato ai suoi nuovi tifosi nella partita persa venerdì scorso allo Stadio Olimpico contro il Milan. La sera dopo, sempre davanti a circa 60 mila spettatori paganti nella Capitale ma al Circo Massimo, c'è stato il concerto di Max Pezzali. Ospiti d'onore Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari, Dargen D'Amico, gli Articolo 31, ColapesceDimartino, Lazza, Gazzelle, Paola e Chiara. L'evento viene trasmesso oggi in prima serata su Canale 5.







Max Pezzali è tifoso dell'Inter, come Luciano Ligabue. Quest'ultimo è uscito a fine agosto con un nuovo brano: Una canzone senza tempo, che inizia così: "Totti ovunque alle pareti e maglie della Roma". Dedicata alla città eterna.







CIRCO MAX - LA SCALETTA:

1. HANNO UCCISO L’UOMO RAGNO

2. S’INKAZZA

3. ROTTA PER CASA DI DIO (Riccardo Zanotti - Pinguini Tattici Nucleari)

4. GIOVANI WANNABE (Riccardo Zanotti - Pinguini Tattici Nucleari)

5. LA REGOLA DELL’AMICO (Dargen D’Amico)

6. DOVE SI BALLA (Dargen D’Amico)

7. COME DEVE ANDARE

8. L’UNIVERSO TRANNE NOI

9. TI SENTO VIVERE

10. LO STRANO PERCORSO

11. SEMPRE NOI (J-Ax Articolo 31)

12. DOMANI SMETTO (J-Ax - Articolo 31)

13. SEI UN MITO

14. LA REGINA DEL CELEBRITA’

15. LA LUNGA ESTATE CALDISSIMA

16. BELLA VERA / MUSICA LEGGERISSIMA / NELLA NOTTE (ColapesceDimartino + Deejay Time)

17. intro + GLI ANNI (Lazza)

18. CENERE (Lazza)

19. NESSUN RIMPIANTO

20. UNA CANZONE D’AMORE

21. COME MAI

22. MEDLEY (Nient’Altro Che Noi / Eccoti / Io Ci Sarò / Se Tornerai)

23. QUELLO CHE CAPITA

24. IL GRANDE INCUBO

25. LA DURA LEGGE DEL GOL (Gazzelle)

26. DESTRI (Gazzelle)

27. L’ULTIMO BICCHIERE

28. NON ME LA MENARE / TE LA TIRI / 6 UNO SFIGATO

29. NORD SUD OVEST EST / TIENI IL TEMPO (Paola e Chiara)

30. CON UN DECA.