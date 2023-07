Non era necessario, visto che il Chelsea si era messo d'accordo con l'Inter per arrivare in fretta a una chiusura della trattativa per Lukaku, ma adesso che tutto è saltato le cose cambiano di colpo: la Juventus è l'unica squadra in corsa, per il momento, ma i bianconeri devono prima vendere Vlahovic. Va da sé che allora l'attaccante belga è atteso lunedì al raduno dei giocatori di Pochettino, per cominciare la stagione con la maglia dei Blues. Uno scenario che in pochi avrebbero potuto prevedere un mese fa...