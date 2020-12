Tutto vero. L'indiscrezione del Telegraph in Inghilterra, riportata qualche giorno fa, trova conferma a proposito di Romelu Lukaku, l'intoccabile stella dell'Inter che si aggrappa al suo gigante per sperare in ogni competizione. Perché a un anno di distanza dall'operazione faticosissima che ha portato il pallino di Antonio Conte a Milano, il Manchester City ha provato in maniera ufficiosa e informale a sondare il terreno per Lukaku a metà della scorsa estate. Un tentativo serio, perché c'è stata la possibilità che Sergio Aguero anticipasse i tempi dell'addio (oggi in scadenza di contratto).





LA RISPOSTA - Per questo Pep Guardiola ha inserito il nome di Lukaku in una lista di attaccanti da richiedere, su cui attivarsi a livello di dialoghi. C'è da chiarire subito un punto: non è nata neanche una trattativa o un discorso avanzato piuttosto che reale, soltanto una richiesta di informazioni da parte del Man City che non è andata oltre. Perché ad impedirlo è stata subito l'Inter: no, grazie, incedibile. Specialmente se Icardi vale 50 milioni, non ci siederemmo mai a trattare per Lukaku a 70 o 75 milioni. Segnale molto chiaro a chi si è attivato da parte del Manchester City con quella cifra in mente per parlarne, neanche uno spiraglio o un margine di trattativa. Lukaku è sempre stato e rimane incedibile. Mai stato sul mercato. Mai stato vicino al City. Un desiderio, un'idea che resta tale. Per la gioia del popolo nerazzurro... e dello stesso Conte.