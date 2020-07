Le partenze di Romelu Lukaku e Alexis Sanchez, ma anche quelle di Matteo Darmian, Chris Smalling e Ashley Young non sono un rimpianto per Ole Gunnar Solskjaer. Alla vigilia della sfida con l'Aston Villa, il tecnico del Manchester United parla così dei giocatori ceduti tra la scorsa estate e gennaio: "Non è un concorso di popolarità. Devo prendere decisioni che ritengo siano di beneficio al club. Le decisioni che abbiamo preso la scorsa estate e a gennaio, prendendo giocatori e permettendo ad altri di andare, nella mia testa erano sempre per il bene del club e della squadra, nel darei ai più giovani una chance e dare fiducia agli altri, accettando che alcuni calciatori sono stati di grande aiuto al club. Prenderei la stessa decisione anche tornando indietro di sei o dodici mesi".