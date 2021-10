Romelu Lukaku, ex attaccante dell'Inter, racconta al sito della Uefa la sua reazione alla notizia del malore che colpì l'ex compagno Eriksen in una partita degli ultimi Europei: "Quando giocavo all'Inter ho passato più tempo con Christian che con mia madre, mio figlio o mio fratello perché in Italia con gli allenamenti passi praticamente tutto il giorno insieme al club. La sua stanza era accanto alla mia. Ho sentito la notizia del suo malore durante una riunione e ho iniziato a piangere. Non facevo altro che pensare a lui".



L'attuale attaccante del Chelsea prosegue: "Sulla strada verso lo stadio di San Pietroburgo avevo bisogno di qualcosa per tirarmi su, così ho deciso di giocare per lui durante il torneo. Volevo mostrargli in qualche modo la mia vicinanza. Gli ho anche mandato un messaggio e sono stato felice che mi abbia risposto".