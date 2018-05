L'avventura mondiale è alle porte, tempo di bilanci in casa Lukaku. Conferenza stampa dalla Nazionale belga, con il fratello. Prima Jordan, poco dopo Romelu, l'esterno biancoceleste racconta la sua stagione e glissa sul mercato: "Con mio fratello abbiamo deciso di non parlare con la stampa del nostro futuro". E sulla stagione: "È stato frustante non poter giocare a causa dell'infortunio di febbraio. Mi ha molto frenato, avrei potuto giocare di più. Mondiali? Non so se ci sarò, vedremo se farò ancora parte del gruppo definitivo dopo questa settimana. Il modo migliore per curarmi è continuare con gli esercizi che mi sono stati assegnati. Non voglio sprecare questa chance, continuerò la mia riabilitazione prima. Non sarei qui se non fossi pronto per questo".