Romelu Lukaku, attaccante del Belgio e del Manchester United, prossimo avversario della Juve in Champions League, parla dei bianconeri. Queste le parole riportate da la Gazzetta dello Sport: "Il loro è un grande progetto, non si fermano mai. Ogni anno puntano a diventare più forti. Senza dubbio sono una delle 2-3 squadre più forti. Un ottimo allenatore in panchina e calciatori straordinari in ogni reparto".



SUI GIOCATORI - "Cristiano è il miglior giocatore, ma attenzione anche agli altri: Dybala è già molto forte e sta crescendo, mentre ho un debole per Costa. Ronaldo? Un acquisto eccezionale, la sua carriera parla chiaro: da sempre fa la differenza".



SUL FUTURO IN ITALIA - "Serie A? Perché no, lo spero".