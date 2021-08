L’Inter e Lukaku sono sempre più lontani, il calciatore ha rotto gli indugi: la sua intenzione è quella di andare al Chelsea. Questo il messaggio che l’entourage del centravanti belga ha recapitato al club di viale della Liberazione, che adesso valuterà le proposte provenienti da Londra, dopo averne rifiutate già due.



ACCORDO COL CHELSEA E POSSIBILI SOSTITUTI - Tra Lukaku e il Chelsea, invece, secondo le indiscrezioni che giungono, ci sarebbe già un accordo sulla base di un contratto da 12 milioni di euro netti a stagione di base fissa. All’Inter, a questo punto, il non semplice compito di sostituire il calciatore a due settimane dall’avvio del campionato. La strada che porta a Vlahovic è in salita, meno impervia quella che condurrebbe a Zapata, che ad oggi può essere considerato l’obiettivo numero uno. Ma prima Inter e Chelsea dovranno trovare un accordo e i nerazzurri non scenderanno sotto quota 130 milioni di euro. Lukaku si è espresso, il belga si vede già lontanissimo da Milano.