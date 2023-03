Arrivano segnali di disgelo tra Romelu Lukaku e Zlatan Ibrahimovic. O quasi. Protagonisti di una rissa in campo nel 2021 in occasione di un Inter-Milan di Coppa Italia (2-1 il finale dopo i tempi supplementari), i due si sono incontrati di nuovo ieri sera in occasione di Svezia-Belgio. La punta dell'Inter, autrice di una tripletta (3-0 il finale per i Red Devils), ha voluto tendere la mano al milanista in una intervista post gara.



"Zlatan è un guerriero un giocatore che è stato al top per tanti anni e va rispettato - le parole di un Lukaku conciliante -. Tanto di cappello per quello che fa a quell'età. Non c'è rancore nei suoi confronti, solo rispetto". Di diverso tenore invece la risposta di Ibra: "Ha fatto gol e quindi è felice. Se siamo amici dopo i suoi complimenti? Non l'ho visto, quello che succede in campo resta lì".