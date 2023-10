Dopo la cessione in prestito alla Roma durante l'estate 2023, il Chelsea programma un addio a titolo definitivo per Romelu Lukaku per il 2024. I Blues considerano il belga definitivamente fuori dal progetto e fissano il prezzo per la cessione a titolo definitivo: per acquistare il cartellino del classe 1993 serviranno 37 milioni di sterline, cioè 42,7 milioni di euro al cambio attuale.



TOCCA A FRIEDKIN - La Roma non ha nessuna opzione sull'acquisto, nessun diritto di prelazione, e quindi di fatto da giugno in poi ripartirà quasi alla pari con le altre concorrenti. Scriviamo 'quasi' perché l'impatto di Lukaku sull'ambiente giallorosso è stato molto positivo, con 7 gol in otto partite fra campionato ed Europa League. E anche l'ex centravanti dell'Inter è rimasto favorevolmente impressionato dall'accoglienza e dalla società giallorossa: se il feeling dovesse proseguire inalterato fino al termine della stagione, non è da escludere che Lukaku possa decidere di legarsi alla Roma per i prossimi anni, lasciando a quel punto ai Friedkin la scelta sulla fattibilità e la convenienza di una spesa di 42,7 milioni di euro per un attaccante che il prossimo anno festeggerà 31 anni.



ARABIA, JUVE E MILAN - E la concorrenza? Senza mai trascurare il mercato arabo, in Serie A potrebbe di nuovo tornare alla carica la Juventus, vicinissima a Lukaku già due volte nella sua storia recentre, ma non è da escludere anche un interesse del Milan, alla ricerca di un sostituto per Giroud, che nel 2024 compirà 38 anni.