: lo trattengono, lo abbracciano, provano a stenderlo, ma resta sempre in piedi. E si porta dietro chiunque prova a mettersi sul suo cammino.: davanti ai microfoni, a caldo e a freddo, sui social, rispondendo ai tifosi in un dialogo diretto.La trilogia di Romelu, il totem nerazzurro, punto fermo perche si è reso già punto fermo diParole d'amore, quelle delbelga, prossimo avversario dell'Italia a Euro2020, al momento unico certo di esserci nel trio delle meraviglie a disposizione dei Diavoli Rossi, visti gli acciacchi died Eden. Seaveva detto, a gesti, "Io resto qui", salvo poi scontrarsi con le esigenze di bilancio (e coi milioni offerti dal Psg), se Lautaro tergiversa, tramite il suo agente, per quanto riguarda il rinnovo, Lukaku non ha mai mostrato dubbi, non ha mai indietreggiato di un millimetro. Come in campo.: quella vincente. Miglior attore protagonista, ma anche perfetta spalla per i compagni, che dà l'esempio anche fuori dal campo per l'Inter che verrà, con lo scudetto sul petto ma con un nuovo corso in panchina: chi ha voglia di nerazzurro, al netto delle esigenze del mercato, ha il suo esempio perfetto nel numero 9 interista.@AngeTaglieri88