L'attaccante dell'Inter Romelu Lukaku è stato protagonista di una diretta Instagram con l'ex nerazzurro Adriano: "Per me è un sogno poter parlare con lui, era il mio idolo da bambino: ha fatto grandi cose, sia con l'Inter che con la Nazionale brasiliana. Quando ero piccolo, mio padre non aveva i soldi per comprare la televisione. Ho visto tutti i suoi gol su YouTube. Io e lui insieme all'Inter? Faremmo 70 gol ogni stagione. Io penso di essere molto simile a lui: faccio gol, ma aiuto molto anche la squadra. Spero di fare ciò che ha fatto lui con la maglia nerazzurra".



Sull'intesa con Lautaro: "Ci aiutiamo molto. Prima viene la squadra, poi veniamo noi".



Sul suo impatto con la realtà Inter: "Qui le cose vanno molto bene. Quando ho avuto l'opportunità di venire in Italia, non ho mai pensato a nessun'altra squadra. La prima finale europea che ho visto è stata quella di Coppa Uefa nel 1998: che partita di Ronaldo... Per noi attaccanti è bello giocare nel campionato italiano. Certo, bisogna un pochino ambientarsi all'inizio, perché è un torneo molto tattico. Conte e il suo staff mi hanno aiutato molto. Per me, dopo la situazione in Inghilterra, era molto importante stare in una squadra dove mi aiutassero molto. Qui si trova bene tutta la mia famiglia".