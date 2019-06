E' anche Instagram a fare il mercato. Basta un commento, un like, una storia e i rumors si rincorrono, i tifosi sognano, il calciomercato impazza. Romeluè un obiettivo dell': conè una prima scelta per l'attacco di Conte, che insegue il gigante delda tempo.Valutazione alta quella dei Red Devils, che chiedono 80 milioni di euro, ma l'Inter spinge, avendo già un accordo di massima col calciatore (l'agente Pastorello è stato più volte in sede in questi ultimi giorni). Nel frattempoha postato una foto su Instagram, mentre si rilassa in vacanza, e nei commenti è sbucato quello del connazionale e amico Radja: "Ci vediamo presto". In nerazzurro?