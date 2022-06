Entro il 30 giugno o non se ne fa niente. Il ritorno diaveva una data di scadenza ben precisa che vi avevamo raccontato in anteprima. E il gol più importante di questa trattativa che ha lasciato tutti a bocca aperta è stato segnato proprio dai dirigenti nerazzurri che sono riuscit a lasciarsi un margine di 8 giorni sulla scadenza dell'ultimo giorno possibile per rendere tutto ufficiale.8,5 milioni di euro più bonus che al lordo non supereranno i 13 milioni di euro, anzi menoLa norma infatti prevede l'accessibilità soltanto per le persone fisiche che sono stati assenti dal regime fiscale italiano per almeno due anni consecutivi. Tuttavia Lukaku è stato ceduto al Chelsea lo scorso agosto ad anno fiscale iniziato e per poter mantenere i vantaggiIn sostanza la residenza londinese equivarrebbe soltanto a una sorta di "vacanza" all'estero.- Tornando in Italia, infatti,perché se non fosse rientrato in Italia, pur avendo mantenuto la residenza fiscale su suolo italico, non essendo ufficialmente rimasto per un biennio complessivoDalla sua Lukaku ha tutte le carte ufficiali, che gli permetteranno di non far decadere i vantaggi acquisiti.Essendo padre di un bambino potrebbe usufruire del 'bonus genitori' ed. O addirittura potrebbe comprare un appartamento, una casa, un ufficio, insomma un immobile a Milano (e piazzarci la residenza) per garantirsi il decreto crescita fino al 2028, al compimento dei 35 anni di età.