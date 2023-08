Sono ormai da settimane che non si fa altro che parlare di Lukaku e la Juventus. L’attaccante belga, attualmente di proprietà del Chelsea e fino allo scorso anno in prestito all’Inter, ogni giorno che passa sembra essere sempre più vicino al suo trasferimento sotto la Mole. Certamente stiamo parlando di un trasferimento inaspettato che ha lasciato tutti a bocca aperta, soprattutto perché fino a poche settimane fa Lukaku era considerato destinato all’Inter, dichiarando in più riprese che non sarebbe mai andato alla Vecchia Signora.Adesso la storia è cambiata e BigRom è pronto a vestire la maglia bianconera, sposando la causa di riportare il club ai vertici del calcio italiano ed europeo. Prima bisognerà trovare l’accordo con il Chelsea, certamente non un cliente semplice con cui trattare, ma esperti del settore e siti di scommesse sono sicuri che l’affare si farà. Prendendo in considerazione i migliori siti scommesse , possiamo notare come ci sia stato un calo delle quote, sintomo che potrebbe diventare presto un nuovo membro della rosa della Madame. Sarà realmente così?Con l’Inter ormai soltanto un ricordo, la Juventus diventa la favorita per aggiudicarsi Romelu Lukaku. È ormai chiaro come Allegri punti su di lui per potenziare l’attacco della propria squadra, così da diventare i principali antagonisti del Napoli per la vittoria dello Scudetto. Ovviamente, però, bisogna fare i conti con il Chelsea che valuta l’attaccante belga 50 milioni di euro. Una cifra che, secondo i siti scommesse e i principali notiziari, verrebbe ammortizzata con l’inserimento di Dusan Vlahovic nella trattativa. Il serbo la scorsa stagione non ha reso come ci si aspettava, complice anche la pubalgia che l’ha tenuto ai box per un lungo periodo di tempo. Ecco, quindi, che al fronte di offerte irrinunciabili potrebbe lasciare Torino, anche se la sua volontà è quella di restare ancora alla Juventus, come mostrano le quote sui migliori siti scommesse in netto rialzo.A tal proposito, nell’ultima amichevole giocata contro il Real Madrid e vinta 3-1, Vlahovic è andato a segno, esultando in maniera enigmatica, sottolineando la sua voglia di restare e continuare a vestire la maglia bianconera. Un attaccamento viscerale che potrebbe portare delle complicazioni nell’affare Lukaku. Nonostante ciò, i siti di scommesse sono sempre più convinti che nella prossima stagione lo vedremo a Torino, magari anche in coppia con il giovane serbo.Tuttavia, sempre i siti scommesse online hanno fatto crollare le quote di Alvaro Morata alla Juventus. L’attuale attaccante dell’Atletico Madrid sembra pronto a riabbracciare la Vecchia Signora, diventando l’alternativa in caso di fumata nera nell’affare Lukaku.Nelle ultime ore i siti scommesse calcio e i principali quotidiani sportivi hanno parlato di un accordo tra Morata e Giuntoli per il suo approdo in bianconero. Sarebbe un clamoroso ritorno, il terzo fino a questo momento, considerando il suo passato alla Juventus dal 2014 al 2016 e dal 2020 al 2022. Si tratta di una mossa importante del dirigente ex Napoli, così da non restare impreparato nel caso in cui tra Chelsea e Juventus non ci fosse l’accordo per l’approdo di Lukaku a Torino. In questo momento, i migliori siti scommesse online puntano sull’attaccante dei Blues e dei Colchoneros come rinforzo per l’attacco juventino, anche se Allegri recentemente ha dichiarato che il reparto offensivo va benissimo così.