Passano le settimane, si avvicina l’inizio della stagione, ma il futuro di Romelu Lukaku resta sempre un rebus. L’attaccante belga, di proprietà del Chelsea, ormai fuori dai piani del nuovo tecnico Pochettino secondo i bookie è più vicino alla Juventus. L’arrivo di Big Rom a Torino si gioca a 1,75, in netto vantaggio su una terza esperienza con la maglia dell’Inter, offerta a 8. Più lontane invece altre due formazioni italiane come la Roma, sempre alla ricerca di un centravanti per sostituire l’infortunato Abraham, vista a quota 12 e il Milan, finora regina del calciomercato italiano, dato a 15 volte la posta.