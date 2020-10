Intervistato da VTM dopo il ko del suo Belgio contro l'Inghilterra l'attaccante dell'Inter, Romelu Lukaku ha commentato così la gara: "Non avremmo mai dovuto perdere questa partita. Abbiamo avuto molte occasioni nel primo tempo e lì avremmo dovuto segnare. Stiamo subendo dei gol che normalmente non dovremmo prendere".



ATTACCO ALL'ARBITRO - "Anche il nostro rigore: sapevamo che dovevamo stare attenti perché l'arbitro ci ha fatto un regalo e che quindi avrebbe fatto un regalo pure all'altra squadra. È un peccato".



DISATTENZIONI - "Con la qualità, la velocità e l'aggressività che abbiamo, dobbiamo riuscire a mettere più pressione. Non puoi lasciare che gli avversari abbiano questo controllo, soprattutto l'Inghilterra che è una buona squadra. Avremmo dovuto fare pressing anche davanti in modo da poter recuperare la palla nella zona offensiva. Dobbiamo parlarne e lavorarci, perché questa è una brutta sconfitta".