Simone Inzaghi vorrebbe avere nuovamente Romelu Lukaku a disposizione, e l'Inter sta facendo il possibile per accontentarlo. Secondo Sky Sport Marotta avrebbe presentato al Chelsea una seconda offerta per Big Rom: 30 milioni di euro più bonus. Si attende una riposta, intanto in Viale della Liberazione c'è fretta di chiudere l'affare.