L'attaccante belga giocherà in Italia la prossima stagione, per conoscere la sua prossima destinazione si tratta di attendere 3-4 giorni. Gli indizi sono chiari, come vi ha anticipato Calciomercato.com . La posizione dei Red Devils è sempre stata la stessa,. L'Inter ci ha provato, fino a inizio settimana,. E, al momento, non sembra orientata a tornare sui suoi passi.Chi invece ha scelto di accelerare è la Juventus, che per soddisfare il Manchester United ha proposto Dybala, molto gradito a Solskjaer. I due club ne hanno parlato e si sono trovati d'accordo praticamente su tutto (c'è da limare qualche dettaglio sulla valutazione dei due cartellini, con i bianconeri che vogliono un conguaglio per centrare una plusvalenza).Il suo agente Jorge Antun è in Inghilterra per studiare l'offerta inglese, la Joya domani sarà a Torino per confrontarsi con Sarri.