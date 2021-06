Con il lancio di IM Together, il film sulla stagione dell'Inter che ha portato alla vittoria del 19esimo scudetto, sono uscite le prime dichiarazioni di Romelu Lukaku che ha commentato quello che è stato il momento peggiore per lui, ma che è coinciso anche con il momento di maggior fiducia per il futuro.



EUROPA LEAGUE E SCUDETTO - "Quello dopo il Siviglia è stato il momento più difficile, penso il più difficile della mia carriera. La mattina, tre-quattro giorni più tardi, però, mi sono svegliato e mi sono detto che quest’anno avremmo vinto con questa squadra e che avrei fatto di tutto per vincere. Al primo allenamento ho visto tanti giocatori con una fame incredibile e dal primo giorno mi sono detto: quest’anno lo facciamo".