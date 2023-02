È giunta l’ora di mettere un punto e di non tollerare più certe scenate che già da tempo minavano l’equilibrio dello spogliatoio. Lo ha riferito) chiudendo, sperano i dirigenti nerazzurri, per sempre, questo episodio ed episodi simili. Senza multa con il dialogo perché ci sono ancora tanti obiettivi da portare avanti fino alla fine della stagione. L'attaccante belga è infatti tutt'ora ritenuto fondamentale per questa rosa e se la lite è ormai il passato,Questo anno diin nerazzurro sta costando alle casse del club circa 20 milioni. Il prestito dal Chelsea per una stagione(a bilancio) a cui va aggiunto l'anno di contratto pagato alle stesse cifre che percepiva nella sua prima avventura,Sì perché il colpo estivo fu completato in tempi quanto più rapidi possibili per poter continuare ad usufruire dei vantaggi del. Totale? 20 milioni.La scorsa estate, con Lukaku, con la sua agenzia e con il Chelsea il club nerazzurro ha strappato la promessa quantomeno del rinnovo del prestito e il suo futuro, oggi più che mai, potrebbe passare da un doppio problema.non più così decisivo e impattate rispetto agli anni di Conte e con quel doppio infortunio, il primo davvero serio in carriera, che pone dubbi sul suo rendimento.perché con il Chelsea si dovrà trattare se non per l'acquisto a titolo definitivo (le cifre sono oggi proibitive perfino per i Blues spendaccioni dell'ultimo mercato) quantomeno per il rinnovo del prestito. Questo Lukaku vale altri 20 milioni (almeno) bloccati a bilancio? Due problemi che Lukaku potrà sbrogliare soltanto in campo, dando in tempi brevi risposte certe e mettendosi alle spalle l'anno e mezzo più complicato della sua carriera.