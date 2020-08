E' tornato la: una doppietta a testa nella semifinale di Europa League contro lo, arrivando così a 33 gol stagionali il belga e 21 l'argentino. C'è di meglio in: solo una coppia, infatti, ha fatto meglio considerando i top 5 campionati europei. Ed entrambe, le coppie, possono ancora migliorare il loro score.Inter, quindi, in finale di Europa League trascinata dal gioco di Conte, capace di esaltare al massimo il 9 e il 10, Lukaku e Lautaro, che eguagliano i 'nemici', ma hanno una finale davanti per poterli superare definitivamente. Partendo da loro, dai trascinatori nerazzurri, la classifica di CM di questa settimana è dedicata alle migliori coppie gol della stagione (sono presi in considerazione tutti i gol stagionali). E Lukaku e Lautaro guardano quasi tutti dall'alto verso il basso., coppia del: 45 gol (23+22).