Ernesto Paolillo, ex ad dell'Inter, intervistato da Cose di Calcio, torna a parlare dell'addio di Romelu Lukaku ai nerazzurri: "Sono fra quelli che ancora adesso sono convinti che l’Inter con lui abbia sbagliato totalmente. Ha sbagliato nella gestione dei giocatori, ha disilluso e deluso il giocatore non schierandolo come doveva nella finale. Sono certo che abbiamo rinunciato a giocare la finale per troppa paura e non rischiando Lukaku al posto di Džeko. Lukaku meritava di giocare dall’inizio quando tutta la squadra era fresca e non entrare nel momento in cui è invece entrato perché le ali erano totalmente spompate e quindi non potevano dargli supporto. Il belga quest’anno aveva bisogno, per stare all’Inter, di garanzie, di essere considerato la punta numero uno. Queste garanzie non gliele hanno date e quindi è chiaro che ognuno fa le proprie scelte, per questo lo comprendo".