Prosegue la. Dopo la rottura con l'Inter e l'inserimento della Juventus ora. La Juventus vuole chiudere, ma dipende fortemente dalla cessione di Vlahovic e sia Lukaku che il Chelsea non vogliono trascinare la trattativa troppo a lungo.Sono giorni caldissimi per definire il futuro di Romelu Lukaku.La scadenza, come riportato dal Corriere dello Sport, è, ultima data disponibile. Giuntoli vuole definire l'operazione a breve, ma tutto. Se dovessero arrivare almeno 70 milioni dalla cessione del serbo - per il quale in pole c'è il PSG - i bianconeri andrebbero con forza sul belga.I bianconeri preparano l'affondo, conda destinare al Chelsea e un contrattoper l'attaccante, con. Un'offerta che però ha un limite: il. In questo spiraglio, che mette sul piatto un'offerta più allettante, sia per il Chelsea, sia per Lukaku.L'ultimo rilancio dall'Arabia Saudita mette fretta alla Juve. Perché se i bianconeri sono pronti a soddisfare la richiesta minima del Chelsea, l'Al-Ahli si spinge oltre:. E per di più la ricca somma verrebbe corrisposta ai Blues. Un aspetto che costringe Giuntoli ad affrettarsi: