Romelo Lukaku, attaccante dell’Inter, ha risposto alle domande dei suoi tifosi, e dei suoi followers, su Instagram, partendo dal giocatore più divertente della rosa “Ashley Young e Stefano Sensi. Il nome della mia prima squadra? Rupel Boom”. Poi, domante sulla sua esperienza italiana: “Sono molto contento di giocare nell’Inter. E in Italia mi trovo molto bene. Un giocatore del passato con cui giocare? Henry”.



SU LAUTARO - “E’ uno dei più grandi talenti mai visti. Il più bello dell’Inter? Io, sicuramente. Droga e Anelka i miei idoli”.



SUI TIFOSI INTERISTI - “I migliori del mondo”:



SU ESPOSITO - “Grande talento. Se continua così, sarà un grande”.



SU BROZOVIC - “Se dovessi andare in guerra e dovessi portare una persona con me, lui sarebbe l’uomo giusto. Una personalità forte con tante qualità”.