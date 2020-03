Nel corso di una "question and answer" sul proprio profilo Instagram, l'attaccante dell'Inter Romelu Lukaku ha così risposto ai tifosi: "Sono molto contento di giocare all'Inter, in Italia mi sto trovando molto bene. I tifosi dell'Inter sono i migliori del mondo. Lautaro? Uno dei migliori talenti che abbia visto. Esposiito? Grande talento, se continua così diventa un grande. Brozovic? Se dovessi andare in guerra, prenderei uno come lui. Grande personalità con molta qualità. Con chi avrei giocato? Thierry Henry. I miei idoli sono Drogba e Anelka".