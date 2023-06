Pochettino chiama, Lukaku risponde... di no. L'attaccante belga ha confermato al nuovo allenatore del Chelsea di voler restare a Milano anche nella prossima stagione. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, il Chelsea pensa ad altri attaccanti sul mercato (Vlahovic della Juventus su tutti), ma restano comunque sul tavolo i problemi economici dell’operazione. Va convinto il Chelsea sulla possibilità di ridurre la spesa nerazzurra per il prestito-bis e servirà nuovo lavoro diplomatico dopo quello della scorsa estate. A Milano sperano che alla fine sia la volontà ferra di Romelu a fare la differenza: la storia dice che, quando il belga si mette in testa una cosa, finisce per raggiungerla.