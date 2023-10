Romelu Lukaku, attaccante della Roma, ha parlato a Dazn dopo la doppietta realizzata al Cagliari: "Non è la Roma di Lukaku, è la Roma. Dobbbiamo migliorare, stiamo crescendo ma dobbiamo fare meglio per i tifosi e la città. Siamo in una posizione difficile, ma possiamo migliorare. Sono un professionista, tanti hanno parlato di me ma io non parlo, rispondo in campo. Mi sono allenato d'estate. Dybala? Mi trovo alla grande, è il giocatore più importante della squadra. Mourinho? Io e il mister abbiamo un rapporto molto speciale, conosce la mia famiglia ma sa anche essere duro".