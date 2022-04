A Londra si aspettava di vivere una stagione da re, è finito quasi per essere un cortigiano di corte. Ben pagato, ma comunque una figura di secondo piano. Per questo vuole tornare da chi lo ha messo sul trono, chi lo ha amato e valorizzato, quell'Inter che ha sentito anche in questi giorni., è disposto a sedersi intorno a un tavolo per discutere con Marotta, per trovare un'intesa sull'ingaggio.Uno scenario che è però un secondo step della trattativa.. L'Inter non ha nessuna intenzione di fare grossi investimenti, figurarsi per un profilo costato oltre 100 milioni di euro, Lukaku può tornare in Italia solo con la formula del trasferimento temporaneo. Una volta trovata un'intesa con i Blues si può parlare di stipendio.Attualmente infatti guadagna tra i 13 e i 14 milioni di euro netti, l'Inter non può andare oltre i 6-6,5, soprattutto considerando il fatto che non ci sono i benefici del Decreto Crescita.Al momento è tutto una grande ipotesi, per questo nessuna opzione va esclusa.suo principale estimatore. Il tecnico italiano non è sicuro di restare sulla panchina del Tottenham il prossimo anno e non è un caso che Paris Saint-Germain abbia già contattato i suoi agenti. E Conte lontano da Londra e dagli Spurs potrebbe essere l'imputato giusto per tornare a lavorare insieme. In questo caso lontano dall'Inter.