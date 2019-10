L'Inter procede spedita in campionato, i neroazzurri sono secondi ad un solo punto dalla Juve. Il gruppo sembra unito - complice anche il lavoro prezioso di Antonio Conte. A confermare questa impressione arriva una video-story pubblicata da Antonio Candreva sul suo profilo Instagram e ri-postata da Romelu Lukaku: il video, girato in un ristorante, riprende l'attaccante belga che prende parole di fronte ai suoi compagni: "Grazie per essere qui" esordisce Big Rom, prontamente interrotto da un compagno che sdrammatizza: "Paghi tu, è normale che siamo qui". "Sono molto contento di stare con voi e grazie ancora per quello che fate per me" ha concluso l'ex Manchester United tra gli applausi dei compagni.