27 anni, oggi, per Romelu, che festeggia il suo primo compleanno da giocare dell'Al lavoro, al, per rimettersi in forma in vista di un'eventuale ripresa, il numeronerazzurro, autore di, aspetta il suo regalo, che arriverà nella prossima sessione di mercato: un nuovo compagno di reparto.Con i nerazzurri che parlano colper il futuro di, con Marotta che apre alla cessione ma a determinate condizioni,, che in carriera ha dimostrato di sapersi sposare con diverse tipologie di attaccanti (da un'altra prima punta come Ibra o Lautaro a tante seconde punte come in nazionale), attende di conosce gli scenari di mercato. Con la speranza di trovare un compagno alla Lautaro, col quale il feeling è ottimo sia fuori sia dentro dal campo. Con due obiettivi primari, per il momento, in casa nerazzurra.Timoe Dries, eccoli i nomi che mettono tutti d'accordo in casa interista, dalla dirigenza all'allenatore. Il tedesco del, che ha una clausola da 60 milioni di euro, non è semplice da raggiungere, visto che c'è la fila, dalal, e che preferisce laallaMa Marotta è al lavoro per provare a convincerlo. Più semplice, e meno costoso, invece il belga: in scadenza di contratto col Napoli, ha già ricevuto un'offerta dal club milanese, con la voglia di Conte di metterlo al centro del progetto. Due nomi per un attacco, quello dell'Inter, che andrà ricostruito: via Lautaro e Sanchez, dentro facce nuove.