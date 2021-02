Intervistato da Sky Sport al termine della sfida vinta contro il Genoa, l'attaccante dell'Inter, Romelu Lukaku, ha commentato così i 3 punti che mantengono i nerazzurri in vetta alla classifica.



CRESCITA E PRIMO POSTO - "Stiamo crescendo, siamo primi ed è una buona sensazione. Ma non dobbiamo mollare, l'anno scorso alcune partite di questo periodo le abbiamo perse. Stiamo crescendo, sono contento ma pensiamo al Parma, perché non sarà facile".



CORSA LUNGA - "Queste partite sono opportunità per dare segnali a tutte. Ma il campionato è lungo, dobbiamo guardare di partita in partita. Oggi era un bel test per capire dove siamo, dopo due vittorie si poteva perdere. Abbiamo vinto e non abbiamo preso gol, questo va bene per il futuro".



PIU' COMPLETI - "La nostra mentalità è questa, in tanti stiamo crescendo e abbiamo margini di miglioramento. Ogni giorno lavoriamo per stare meglio e vincere queste partite".



RONALDO E LA CLASSIFICA MARCATORI - "Io penso all'Inter, l'importante è che l'Inter vinca. Io sto bene".