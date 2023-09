Romelu Lukaku è pronto a caricarsi sulle spalle la Roma per cercare di dare una scossa ai giallorossi dopo il brutto avvio in Serie A. Nella pausa per le Nazionali, il centravanti ha trascinato il Belgio con una doppietta nella sfida contro l’Estonia, e cercherà di ripetersi all’Olimpico, dove domenica 17 settembre arriverà l’Empoli. Il primo gol di Lukaku con la maglia della Roma si gioca a 2, mentre per la doppietta, che al belga, contro i toscani, riuscì già lo scorso 23 aprile quando ancora vestiva la maglia dell’Inter, si sale rispettivamente a 5,25 e 7. Tra gli altri protagonisti, occhi puntati su Paulo Dybala a 2,50 e Andrea Belotti a 2,75, mentre per l’Empoli ecco Francesco Caputo a 5, con Tommaso Baldanzi e Nicolò Cambiaghi a 6. La Roma ha vinto sette degli ultimi scontri diretti con l’Empoli, che a sua volta non vince in trasferta in assoluto da ben dieci partite, seconda squadra di Serie A in questa statistica dietro solo alla Salernitana (che lontano dall’Arechi non vince da undici match). Ecco quindi che il segno «1», a 1,42, è nettamente in vantaggio sul «2», che invece si attesta a 7,75. Ancora zero gol per l’Empoli in stagione, e anche per questo motivo il No Goal, a 1,70, è preferito in lavagna al Goal, a 2. L’Over si è verificato nelle ultime sei partite che hanno visto protagonista la Roma, e anche in questo caso appare in vantaggio, anche se non di molto, sull’Under, rispettivamente a 1,80 e 1,90. Infine, gli ultimi tre confronti tra Roma ed Empoli all’Olimpico hanno visto come esito il 2-0, che viene proposto in quota a 6,50, subito dietro l’1-0, a 6,25; si sale a 8,75, invece, per il 2-1, e a 9,75 per il 3-0.