Jeremy Doku è passato al City per circa 60 milioni. Il suo avvento in Premier League, però, sarebbe potuto avvenire molto prima se non fosse stato per Lukaku. Almeno questo riporta il quotidiano inglese Evening Standard. Big Rom avrebbe bloccato il trasferimento di Doku al Chelsea quando il classe 2002 vestiva ancora la maglia dell'Anderlecht. Ad affermarlo è stato proprio il direttore del settore giovanile del club belga, Jean Kindermans: "Ricordo di aver portato Romelu nel mio ufficio riguardo al problema di convincere i giovani giocatori a impegnarsi con noi, Doku in particolare. Lukaku lo ha chiamato e ha convinto Jeremy a restare".