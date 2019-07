Non convocato per la sfida di oggi, Romelu Lukaku assiste dalla panchina alla sfida tra Manchester United e Inter valida per l'International Champions Cup. L'attaccante - principale obiettivo di mercato dei nerazzurri per rinforzare il reparto avanzato - ride sulla panchina aggiuntiva accanto ad alcuni compagni aspettando novità sul suo futuro. Durante la partita, il belga era non lontano da Antonio Conte, che ieri ha manifestato il suo malumore in conferenza stampa per il ritardo della società nerazzurra sul mercato.