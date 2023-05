L'Inter si gode Romelu Lukaku, tornato in forma nel momento decisivo di questo emozionante finale di stagione. In attesa della finale di Champions League del 10 giugno a Istanbul contro il Manchester City e di ridiscutere il proprio futuro col Chelsea, l'attaccante belga si regala qualche momento di spensieratezza. Come lunedì sera, quando era al ricevimento per il matrimonio di Lautaro sul lago di Como insieme alla sua nuova fiamma Megan Jovon Ruth Pete, in arte "Thee Stallion".



NELLA GALLERY LE FOTO DI MEGAN



Si tratta di una delle cantanti più famose d'America e di una delle rapper più apprezzate al mondo. Basti pensare agli oltre 30 milioni di follower che ha su Instagram, più del triplo rispetto ai quasi 9 milioni di Lukaku. Seguito da lei a San Siro e anche in occasione della Coppa Italia vinta contro la Fiorentina allo Stadio Olimpico di Roma. La 28enne texana è appassionata di altri sport come basket e baseball: tifa per le squadre di Houston.