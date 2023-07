Lo sviluppo inatteso della vicenda Lukaku che ha spazzato via i ponti laboriosamente costruiti dalle parti nelle ultime settimane ha colto di sorpresa tutti, dalla società nerazzurra a quella londinese, fino ad arrivare a Roc Nation, l'agenzia che cura l'immagine dell'imponente centravanti belga.



DIVERSITA' DI VEDUTE - L'apertura del giocatore alla Juventus, orchestrata dall'avvocato Ledure, ha scavalcato Roc Nation che invece era totalmente tesa al nuovo ritorno a Milano di Lukaku. Non c'è più margine per ricomporre, e allora ecco che all'orizzonte si profila anche il rischio di una nuova rottura, oltre a quella con l'Inter.