"L’accoglienza che questo Club e questi tifosi mi hanno riservato mi ha emozionato e rappresenta uno stimolo ulteriore a dare tutto per la mia nuova squadra". Inizia così la prima intervista dida giocatore della. L'attaccante belga, arrivato in prestito dal Chelsea, racconta ai canali ufficiali del club giallorosso: "Ho respirato l’atmosfera dello Stadio Olimpico da avversario, ho sentito il calore dei romanisti e oggi è bello sapere di farne parte".- "No, il mister mi ha scritto quando sono arrivato e mi ha detto di aspettarmi una cosa di molto più diverso delle cose che ti aspetti e poi quando sono arrivato veramente mi sono emozionato perché è bello vedere questo e questo dà grosso stimolo per veramente dare tutto per questa squadra".- "Sì, quando siamo stati un po’ più vicino all’accordo tra i club, tanta gente intorno a me ha iniziato a dirmi che la gente mi aspettava, ero concentrato per prepararmi bene per arrivare qui in forma, quando sono arrivato ho voluto vivere quel momento. È bello vedere i tifosi così, non vedo l’ora di iniziare a giocare per loro".- "Bastava una chiamata, i proprietari mi hanno chiamato qualche giorno prima dell’accordo, abbiamo parlato per mezz’ora della loro ambizione, poi da lì tutto è andato molto velocemente".- "Hanno parlato di cosa si aspettano dalla squadra, ho ascoltato e ora iniziano le cose serie. Ho fiducia un questa squadra, lavoriamo insieme per fare qualcosa di grande, dobbiamo essere umili, lavorare a testa bassa per fare dei buoni risultati. È il mio modo di vivere le cose".- "Da quando ho 11 anni volevo lavorare con lui, per la terza volta posso farlo, mi conosce bene, conosce bene la mia famiglia, mi conosce come uomo. Sappiamo che insieme possiamo fare delle belle cose. Dobbiamo lavorare, migliorare partita dopo partita".- "Ho visto tante partite che hanno giocato lo scorso anno e adesso, ora analizzerò come ogni giocatore gioca, chiederò cosa piace a loro in campo, per potermi adattare al modulo".- "Mi ricordo qualche mese fa, ho giocato qui, era veramente bello entrare in campo e vedere i tifosi cantare e dare tutto per la squadra. È bello essere parte di quello".- "Non vedo l’ora di trovarmi allo stadio e fare bene con questa squadra, daje Roma".