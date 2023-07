E sono tanti, a dirlo, che sembra di vederli, nella realtà o sui social, con le mani a conca davanti alla bocca. NO. Il gesto di questa settimana è dunque ilOggi è per lui, domani per un altro, alla Juve o altrove, ovunque in verità. E’ un NO gridato ai cancelli del, ma è anche un NO postato, detto e ripetuto, ribadito a martellate di. E’ un NO che viene argomentato con analisi tecniche o più semplicemente con un’alzata di spalle.La novità - che poi novità non è, ma tendenza sempre più robusta negli ultimi anni - è l’ingresso sulla scena di questa sorta diIl coro greco - nella tragedia - aveva due funzioni. Primaria, quando. O secondaria, quando. In questo caso le due funzioni confluiscono nella. Un po’ narrano l’evento, un po’ lo accompagnano, esprimendo comunque partecipazione e confidando sul fatto che - su quell’evento - possono anche. Ipotesi che non è affatto esclusa. L’abbiamo visto, è già successo che un calciatore venga rifiutato da una tifoseria così a tal punto da costringere il club a fare marcia indietro.Poco meno di una decina di anni fa, erano tutti d’accordo, ma i tifosi no. Quelli nerazzurri scesero in piazza, andarono a contestare sotto la sede dell’Inter e costrinsero- era lui il presidente all’epoca - a fare dietrofront. Saltò tutto. Quelli della Curva Nord fecero addirittura uscire un comunicato: “Il passaggio che si sta concretizzando in queste ore di uno dei giocatori più importanti della rosa dell’Inter ad un’altra società italiana è la goccia che fa traboccare il vaso”. Stop. Fine della trattativa, abbiamo scherzato.Non è questa la sede per decidere se sia giusto o meno che i dirigenti diano retta ai tifosi, ma non si può far finta di niente. Certo, nella grande maggioranza dei casi le società vanno dritte per la loro strada, chiudono l’affare e silenziano il malumore dei tifosi con un paio di slogan buoni per tutte le stagioni.un’insoddisfazione che trova residenza in tutta la tifoseria juventina, fatta eccezione per chi - il centravanti belga - lo vuole davvero, e tutto sembra andare nella direzione di Maxche - così pare - non vede l’ora di lasciare andare Vlahovic per avere Lukaku alle sue dipendenze. Hanno tutti ragione? Forse. O forse la ragione sta da una parte sola e gli sviluppi delle prossime ore di mercato ci diranno dove.