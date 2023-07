Romeluè a Londra. Nonostante i vari tentativi di accasarsi subito, anche prima della fine della passata stagione, Big Rom è di nuovo a, il centro sportivo del, dove. Il futuro è incerto, quello prossimo invece lo vedrà impegnato nella pre season con gli epurati dei londinesi Pierre-Emericke Hakim- La prima squadra non c’è, è negli Stati Uniti impegnata nella tournee americana, eche è in continuo contatto con i rappresentanti del belga. Si lavora per trovare la soluzione che accontenti club, giocatore,e l’avvocato Sebastien, la Juve, ad oggi la destinazione preferita dal belga, non può affondare senza aver prima salutato Dusan. I bianconeri hanno in canna un'offerta dada destinare al Chelsea e un contrattocon opzione per un altro anno.- Alla finestra resta l’mentre. L'mette sul piatto un'offerta più allettante, sia per il Chelsea, sia per Lukaku:E per di più la somma verrebbe corrisposta ai Blues in un'unica soluzione. È negli interessi di tutte le parti non trascinare la trattativa troppo a lungo: i primi giorni di Lukaku da giocatore del Chelsea 2023/24 potrebbero essere presto anche gli ultimi.