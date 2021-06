a suon di rap. L'attaccante belga ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport:Un modo per tenermi connesso con le difficoltà che ho passato nella vita. Questo campionato è stato eccezionale e pieno di storie all'interno, gli dedicherei la canzone 'H.a.m' di: è di dieci anni fa, ma sempre attuale. Ci dice che bisogna avere fiducia in se stessi per ottenere grandi risultati".. Jay-Z dice in D'Evils: 'Nine-to-five is how you survive, I ain't tryna survive. I'm tryna live it to the limit and love it a lot'. Significa: 'Dalle 9 alle 5 sopravvivi, io non sto cercando di sopravvivere. Sto provando a vivere al limite e mi piace molto'. Mi sento così: ho sempre provato a fare tutto al limite, a spingermi in ogni allenamento e partita e per questo ho avuto successo. Voglio fare il mio lavoro al meglio".speciale, che mi fa compagnia quando arrivo allo stadio, mi dà concentrazione e mi aiuta a tenere focalizzato l'obiettivo da raggiungere.: così è diventata una passione che coltivo ancora oggi"., i suoi pezzi mi hanno dato la forza di resistere e andare avanti, di guardare la vita in modo diverso. A volte bisogna avere pazienza e prendersi il tempo giusto per diventare grandi. Quando poi l'ho conosciuto, ho visto il suo atteggiamento: sapeva davvero chi fossi e mi ha insegnato come stare al top, come diventare un vincente. Ricordo quandoDurante il primo anno io e i miei compagni siamo arrivati a un passo dal successo, ma nell'ultima stagione ce l'abbiamo fatta con duro lavoro, pazienza, sudore e sacrificio. Proprio la via che Jay mi aveva indicato.: quando per la prima volta mi sono trovato a parlare con lui, di vita e non solo di lavoro, c'era anche Dj Khaled: era come un sogno che si avverava.Mi sento fortunato a poter parlare con lui quando voglio: so che mi copre le spalle e vuole il meglio per me, come Roc Nation (la sua società che gli cura l'immagine, ndr): è un sentimento che ricambio.