Romelu, attaccante dell', ha parlato in una lunga diretta YouTube con l'ex attaccante dell'Arsenal Ian Wright. Tanti i temi toccati, dall'interesse dallaalla corsa scudetto.Non posso andare fuori, non posso fare shopping. Sono rinchiuso. Adesso sono passati nove giorni da quando è iniziato l'isolamento. Mi hanno procurato una bici da camera: tutti i giocatori vivono nel centro della città, non avevo spazio, quindi ho chiesto nella nostra chat di gruppo chi avesse una cyclette. Dopo due ore hanno portato una bicicletta a tutti. Mi manca la quotidianità: stare con mia mamma, stare con mio figlio o con mio fratello. Sto pensando a tutti. È un male, non puoi avere un contatto normale con gli esseri umani. Mi manca allenarmi e giocare davanti ai tifosi. Ora inizi ad apprezzare ciò che hai. Sono un ragazzo fortunato, questi momenti mi stanno facendo ripensare a ciò che ho vissuto da bambino e tu, Ian, conosci meglio di tutti il mio passato"."Bisogna stare attenti, potresti toccare qualcuno che ha il virus e poi tornare a casa.. Ora lei è chiusa in casa, fa una veloce passeggiata la sera e poi rientra. Io sto col mio fisioterapista,. A mezzogiorno arriva puntuale il pranzo, io mangio pesce e verdure"."Una brutta stagione può capitare a tutti, ma per me è stata una situazione abbastanza difficile. Dovevo prendere una decisione, dovevo andare in un altro luogo dove poter imparare nuovi aspetti del mio gioco e lavorare con qualcuno che mi volesse.Lui mi ha aiutato comunque ad andare via. Il Manchester United comunque sta facendo un buon lavoro e ottenendo buoni risultati, auguro loro nient'altro che il meglio"."La Juve era molto vicina., da piccolo guardavo le prodezze di Adriano, Ronaldo, Christian Vieri col quale ho un ottimo rapporto.. Quindi per me era giunto il momento di andare lì e vedere, in quel momento ho solo pensato ad allenarmi e a tornare in forma, senza parlare troppo. E qui all'Inter si lavora duro. E c'è anche una differenza rispetto all'Inghilterra per quel che riguarda lo spirito di gruppo: qui In Italia ogni 2-3 settimane facciamo delle cene di gruppo, alle quali partecipano tutti. Uno o due giocatori offrono a turno e portano a cena tutti quanti. Abbiamo delle qualità, ma risaltiamo come squadra. Se vedi come giochiamo, si nota come siamo la squadra più aggressiva. A"Se la stagione dovesse concludersi, allora dovremmo pensare che non sia finita finché non è finita. Questa è la mia mentalità,. Lazio e Juventus possono comunque perdere una partita, ma noi dobbiamo guardare a noi stessi"."Dopo ogni partita, abbiamo sessioni video dove esaminiamo ogni giorno il primo tempo di una partita, poi il secondo. E non ti addormenti mai, perché Conte usa degli schemi e quindi rivedi gli schemi tutte le volte, e lui ti fa notare sempre se eri nella posizione sbagliata o hai sbagliato un determinato passaggio, davanti a tutti., in quel momento o reagisci e inizi a giocare bene oppure ti butti giù, io però non potevo essere così infantile e ho continuato a lavorare. Qualche giorno dopo giocammo contro il Milan e lì feci una delle migliori partite della stagione. Ho fatto quello step mentale dopo quelle critiche davanti a tutti".