Lukaku spaventa la Roma: 'Quello arabo diventerà il miglior campionato al mondo'

Romelu Lukaku ieri ha risolto la gara con l'Al-Shabab e al termine della sfida ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media locali in cui non nasconde la stima per i progressi fatti finora in Arabia Saudita: “Nei prossimi due anni vedo la Pro League saudita diventare una delle migliori al mondo, se non la migliore. I club fanno tanti sforzi per portare qui i grandi giocatori. Stanno migliorando molto e a breve potrebbe essere la migliore competizione in assoluto”. Dichiarazioni che possono essere di facciata, ma che possono rappresentare anche un campanello d'allarme. Lukaku, infatti, è ancora di proprietà del Chelsea che lo valuta 42 milioni.